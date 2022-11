Il gruppo, che già vanta una collezione italiana e straniera di alberghi e resort di lusso oltre al ristorante 1 stella Michelin firmato dallo Chef Claudio Sadler, guarda quindi al futuro

‘Fiori d’arancio’ nel settore alberghiero. Baglioni Hotels & Resorts ha concluso un accordo finanziario strategico con cui la società messicana Palace Resorts diventa azionista di maggioranza della holding Cogeta spa, che controlla Baglioni Hotels & Resorts. Guido Polito resta CEO del Gruppo. Palace Resorts con l’accordo acquisisce il 75% della holding.

Il gruppo Baglioni Hotels & Resorts – che già vanta una collezione italiana di alberghi e resort di lusso a Roma, Firenze, Venezia, Londra, Sardegna, Puglia, Maldive e presto a Milano dal 16 gennaio, con le 30 camere e suite di Casa Baglioni e il ristorante 1 stella Michelin firmato dallo Chef Claudio Sadler – con a capo Guido Polito, che mantiene la carica di CEO del Gruppo, guarda quindi al futuro. E potrà così dare “continuità al lavoro sinora svolto con dedizione e passione con l’obiettivo di espandere il brand in Europa, Asia e Medio Oriente”. L’operazione apporta reciproci vantaggi – sottolineano dal Gruppo. Baglioni Hotels & Resorts potrà rafforzare la sua presenza e notorietà sul mercato USA – che rappresenta il 70% del business di Palace Resorts – entrando in contatto con i 75.000 membri del Palace Elite Vacation Club, che mettono Maldive e Italia al primo posto nelle loro mete di viaggio da sogno”.

Si aggiunge “una maggiore efficienza e diminuzione dei costi operativi, e soprattutto nuove promettenti aperture a partire da Italia ed Europa, grazie alla diretta acquisizione da parte della divisione Real Estate di Palace Resorts”.

A sua volta, la divisione Real Estate della società messicana Palace Resorts “potrà estendere l’attuale portfolio con l’aggiunta di destinazioni europee di pregio, guadagnando la consolidata esperienza manageriale del team Baglioni che gestirà le future proprietà in Europa, Asia e Medio Oriente”.

Soddisfazione da parte di Guido Polito, CEO dal 2011: “Sono lusingato che la famiglia Chapur abbia riconosciuto il nostro potenziale di sviluppo in ambito nazionale e internazionale, in qualità di primario brand europeo di accoglienza ai massimi livelli. Continuando a ricoprire la carica di CEO del Gruppo avrò modo di proseguire, insieme a Giuliano Rocchi, Vice President, e al management team, il lavoro iniziato e svolto con dedizione da mio padre Roberto Polito quasi 50 anni fa”. Gli fa eco Gibran Chapur, Executive Vice President Palace Resorts. Perché queste nozze nel settore alberghiero che parlano italo-messicano si basano su due modelli di impresa familiare, quella di Baglioni Hotels e quella di Palace Resorts della famiglia Chapur, che parlano un linguaggio comune.

“Per la Famiglia Chapur – ha commentato Gibran Chapur, in rappresentanza della realtà leader del settore resort in Messico e Caraibi – è un vero onore, abbiamo investito nella Collection Baglioni Hotels & Resorts per svariate ragioni, a cominciare dalla gentilezza e serietà professionale di tutto lo staff dentro e fuori gli alberghi”. “Sarà un piacere lavorare a fianco del CEO e partner Guido Polito che ha posizionato l’azienda sulla scena internazionale quale emblema dell’arte dell’accoglienza italiana, calorosa, ma al contempo discreta. – ha sottolineato Chapur – Insieme cresceremo grazie a nuovi investimenti in Europa, Asia e Medio Oriente e alla comprovata esperienza sul campo di Baglioni. I nostri membri del club Palace Elite avranno la possibilità di viaggiare verso nuove destinazioni”. Per il CEO Guido Polito il “partner ideale” per questa operazione è proprio Palace Resorts: “un partner strategico – spiega Polito – per realizzare sinergie e per fare un salto di qualità dal punto di vista della capacità di sviluppo. Un partner ideale perché ha una visione di lungo periodo come noi di Baglioni Hotels. Perché le nostre due realtà imprenditoriali sono espressione di due famiglie. E una famiglia non ha solo una visione di business ma a tutto tondo. E noi abbiamo trovato questo nella famiglia Chapur e in Palace Resorts. Ci siamo capiti al volo quando siamo entrati in contatto quest’estate e abbiamo chiuso l’accordo in tempi rapidi, che ci hanno portato proprio ieri alla firma”.

