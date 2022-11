Il commissario dell'Unione europea per l'Economia: "Concluso il 2022 con una crescita piuttosto consistente"

(LaPresse) – Per Paolo Gentiloni, commissario dell’Unione europea per l’Economia, l’Italia non è più “il fanalino di coda” dell’Ue. “Credo che l’Italia abbia avuto una ripresa molto forte dalla crisi del Covid. Non è il fanalino di coda e conclude il 2022 con una crescita piuttosto consistente, ma secondo le nostre previsioni anche l’Italia subirà un rallentamento l’anno prossimo”, ha detto Gentiloni, durante la conferenza di presentazione delle previsioni economiche d’autunno della Commissione europea.

