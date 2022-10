Il ceo di Deloitte Central Mediterranean: "Per attrarre i talenti occorre parlare di formazione"

(LaPresse) – “Il senso di questo premio è dare un riconoscimento alle aziende che abbiano una valenza non solo dal punto di vista della performance economico-finanziaria, ma quello di premiare una valenza a 360 gradi. Diventa sempre più importante l’innovazione: di processo, di prodotto e di servizi. Per fare questo occorrono i talenti, e per attrarli bisogna parlare di formazione, comunicare che si fa formazione in azienda e c’è tutto un processo di upskilling e di reskilling delle risorse che sono in azienda, non solo del top management ma anche di quelli che svolgono il proprio lavoro quotidianamente all’interno della società. Senza questa cultura aziendale e la sua crescita non si può portare l’innovazione che è insostituibile per la competizione globale”. Lo dichiara Fabio Pompei, CEO di Deloitte Central Mediterranean, a margine dell’evento di premiazione del quinto Best Managed Companies Award di Deloitte Private.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata