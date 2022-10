Le dichiarazioni a margine della premiazione delle Best Managed Companies a Milano

(LaPresse) – “Le Best Managed Companies nel 2022 stanno ripetendo le strategie di risposta alla crisi che erano state poste in atto nei due anni precedenti. La loro aspettativa di crescita dei ricavi è molto inferiore rispetto all’anno precedente, pur essendo il 2021 un anno di pandemia. Risentono di una pressione sui margini, è difficile anche la gestione finanziaria. Si accomunano a tutte le altre Pmi per quel che riguarda la gestione e il calmieramento dei costi dell’energia, della supply chain e dei trasporti, però reagiscono in un modo differente perché generalmente sono più flessibili, meglio organizzate e hanno una strategia più focalizzata alla redditività, quindi reagiscono in modo più efficace all’impatto pandemico e della guerra”. Lo afferma Ernesto Lanzillo, Partner Deloitte e Leader di Deloitte Private dell’area Central Mediterranean (Italia, Grecia e Malta), a margine dell’evento di premiazione della quinta edizione di Best Managed Companies a Palazzo Mezzanotte a Milano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata