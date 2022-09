L'ad Paolo Gallo a Torino in occasione dei 185 anni del gruppo

(LaPresse) Italgas rafforza il proprio impegno sull’efficienza energetica e, in occasione dei 185 anni celebrati alla sede di Torino, presenta ‘Geoside’,nuovo brand della ESCo del gruppo. “Le tre società che abbiamo unito – spiega l’amministratore delegato Paolo Gallo – operavano su settori abbastanza diversi tra di loro: Toscana Energia Green era concentrata sulla pubblica amministrazione, Seaside sulle società industriali, Ceresa più sulla gestione dei grandi condomini. Metterle insieme vuol dire combinare le competenze e in più ci metteremo quella grande quantità di innovazione e tecnologia che abbiamo portato sulle nostre reti. Il nostro obiettivo è fare efficienza energetica che abbia dentro tanta innovazione tecnologia non solo per differenziarci dagli altri ma soprattutto per offrire qualcosa di diverso che permetta davvero di fare quei risparmi in termini di consumo di energia che tutti si aspettano”.

