Settembre 2022 sarà un mese importante per quanto riguarda il fisco: dal 730 al Lipe, ecco le scadenze a cui prestare attenzione. Due le date da tenere a mente: il 16 e il 30 settembre.

730

Entro il 30 settembre dovrà essere presentato il modello 730 per quanto riguarda i lavoratori dipendenti e i pensionati. Come noto, si può effettuare la comunicazione attraverso il modulo precompilato scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate, oppure rivolgendosi a un Caf o a un commercialista abilitato.

Lipe

Circoletto rosso il 30 settembre anche per provvedere alle Liquidazioni Periodiche dell’Iva (Lipe), vale a dire la trasmissione telematica della comunicazione che attesta il pagamento Iva per il periodo aprile-giugno 2022.

Versamenti Irpef, Ires, Irap

Per chi ha deciso di rateizzare Irpef, Ires, Irap e altre imposte dovute, entro il 16 settembre 2022 è previsto il saldo e primo acconto Irpef. Per quanto riguarda le partite Iva, dovrà essere pagate la terza rata (per chi ha optato per il differimento al 20 luglio 2022) o la quarta rata (per chi ha optato per il differimento al 30 giugno 2022).

Versamenti Iva e adempimenti dei datori di lavoro

Per i contribuenti che avessero deciso di effettuare mensilmente il versamento dell’Iva, la scadenza è il 16 settembre. Stesso giorno in cui i datori di lavoro e in generale ogni sostituto d’imposta dovranno versare le ritenute alla fonte operate per quanto riguarda i compensi di agosto 2022.

Elenchi Intrastat agosto 2022

Altra scadenza è quella per i titolari di Partita Iva che hanno effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di soggetti dell’Unione Europea nel mese di agosto. L’invio degli elenchi Intrastat potrà essere effettuato esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle Dogane o in alternativa all’Agenzia delle Entrate.

Imposte di bollo su fatture elettroniche II trimestre 2022

Altro appuntamento con il fisco a cui fare attenzione è quello relativo al versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, in relazione al secondo trimestre 2022. Il versamento dev’essere effettuato attraverso l’apposito servizio presente nell’area riservata del soggetto passivo IVA, cui accedere dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate, attarverso l’utilizzo del Modello F24 o tramite addebito sul conto corrente bancario/postale.

Invio spese sanitarie I semestre 2022

Il 30 settembre dovranno essere inoltre trasmesse le dichiarazioni relative alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nel primo semestre 2022, legate alla dichiarazione dei redditi precompilata. L’invio sarà possibile solo in via telematica.

