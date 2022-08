Dal 1° settembre si potrà richiedere il Bonus Trasporti. Data la probabile alta richiesta, è importante capire come funziona nella pratica il provvedimento del governo e come si può ottenere l’agevolazione.

Pensato al fine di incentivare il passaggio a forme di mobilità sostenibile, e come sostegno a studenti e lavoratori, il Bonus Trasporti 2022 potrà essere richiesto da tutti i cittadini con un reddito annuo 2021 inferiore a 35mila euro, fino a esaurimento della dotazione prevista, pari a 180 milioni di euro.

Il bonus non è cedibile e non inciderà nel calcolo dell’ISEE. Si potrà richiederlo, per se stessi o per un minore a carico, all’apposito portale, inserendo il codice fiscale del beneficiario. Per ottenerlo, servirà necessariamente utilizzare il proprio Spid o la propria Carta d’Identità Elettronica.

Il Bonus potrà essere utilizzato acquistando un abbonamento mensile o annuale, entro il mese solare di emissione, al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. L’abbonamento potrà comunque iniziare la sua validità anche in un periodo successivo.

Infine, il valore del buono non potrà superare l’importo massimo di 60 euro, e verrà determinato dall’importo dell’abbonamento annuale o mensile che si intende acquistare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata