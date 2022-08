La catena di montaggio in una fabbrica (foto Ap/Ikuhiro Yoneda)

Secondo le associazioni dei consumatori il calo sarebbe più rilevante senza gli extraprofitti delle società energetiche

A giugno l’industria inverte la rotta, segnando il primo calo di fatturato su base mensile dopo 5 mesi di crescita ininterrotta. A dirlo è l’Istat, che segnala come, considerando l’indicatore in volume, calcolato a prezzi costanti, per il solo comparto manifatturiero, la flessione congiunturale risulta più accentuata. Al netto dei fattori stagionali, il calo è pari allo 0,2%, sintesi “di una contenuta flessione” sia sul mercato interno (del -0,3%) che su quello estero (pari al -0,1%). Sull’anno invece si registra un marcato incremento del valore del fatturato, che cresce del 18%, con aumenti del 19,1% sul mercato interno e del 15,7% su quello estero. Tuttavia, l’Istituto rileva come la crescita in volume risulti decisamente più contenuta.

Con riferimento ai raggruppamenti principali di industrie, l’Istat rileva che a giugno gli indici destagionalizzati del fatturato segnano aumenti congiunturali per l’energia (+3,4%) e per i beni di consumo (+0,5%) mentre si registrano flessioni per i beni strumentali (-1,7%) e per i beni intermedi (-0,6%). Marcati anche gli incrementi tendenziali per l’energia (+68,4%), per i beni intermedi (+23,0%) e per i beni di consumo (+14,4%), più contenuti per i beni strumentali (+5,1%). Tutti i settori di attività economica (eccetto i mezzi di trasporto) mostrano quindi una crescita in termini tendenziali.

I dati però, avvertono le associazioni dei consumatori, sono “un’illusione ottica”, alterati dal caro-energia, che li fa apparire meno critici di quanto siano in realtà. “Il flebile calo dello zero virgola è in realtà ben più grave e consistente se si considera che è falsato e dopato dagli extraprofitti delle società energetiche e dall’inflazione. Depurando il fatturato dall’illusione ottica dovuta ai prezzi, la flessione mensile sarebbe già dell’1,6%“, spiega Massimiliano Dona, presidente dell’Unione nazionale consumatori. Stessa tesi propone il Codacons, secondo cui i numeri Istat “sono ‘dopati’ dal caro-energia e dal forte rialzo dei prezzi in tutti i settori”. Alla base della forte crescita tendenziale del fatturato “non vi è certo una accelerazione delle attività dell’industria italiana”, afferma il presidente Carlo Rienzi, “ma l’impennata dei prezzi che si ripercuote sui dati Istat. Non a caso il comparto energetico è quello che ha registrato gli incrementi di fatturato più marcati, con una crescita del +68,4% su base annua, falsando così l’intero indice del fatturato industriale”

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata