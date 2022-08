In questo clima Milano va in altalena per tutto il giorno. Dopo aver aperto a -0,19% oscilla intorno alla parità per chiudere poco sopra, allo 0,23%. Contrastate le altre piazze europee

In attesa della riunione della Fed a Jackson Hole che si aprirà domani e vedrà riuniti banchieri centrali, ministri delle finanze ed accademici internazionali, giornata fiacca e contrastata per i principali mercati europei che subiscono anche la nuova impennata del prezzo del gas. In parallelo alla chiusura dei mercato europeo, ad Amsterdam per qualche minuto la quotazione del gas ha infatti sfondato il tetto dei 300 euro per poi ritracciare restando comunque a livelli elevatissimi.

A creare nervosismo le parole che il presidente della Fed pronuncerà venerdì alla riunione di Jackson Hole e che secondo i principali analisti andranno nella direzione di una nuova decisa stretta in chiave anti-inflazione. In questo clima Milano va in altalena per tutto il giorno. Dopo aver aperto a -0,19% oscilla intorno alla parità per chiudere poco sopra, allo 0,23%. Contrastate le altre piazze europee. In rialzo il Cac 40 di Parigi che guadagna lo 0,39% a 6.386,76 punti, il Dax 30 di Francoforte lo 0,20% a 13.220,06 punti e l’Aex di Amsterdam lo 0,41% a 713,81 punti. Male invece l’Ibex 35 di Madrid, che cede lo 0,33% a 8.199,40 punti. In flessione più lieve il Ftse 100 di Londra, che arretra dello 0,18% a 7.474,80 punti.Il prezzo del gas si conferma invece ai massimi, con una puntata oltre ai 300 euro al megavattora in coincidenza con le chiusure di Borsa per poi attestarsi intorno ai 285 euro.

