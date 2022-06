Il convegno di presentazione, moderato dal vicedirettore del Tg5 Giuseppe De Filippi, si è tenuto nella Sala delle Statue di Palazzo Rospigliosi a Roma

(LaPresse) Intesa Sanpaolo e Coldiretti hanno siglato un accordo per il rilancio dell’agricoltura, che prevede un plafond di 3 miliardi di euro per le piccole e medie imprese associate, a supporto dei primi bandi previsti dal PNRR per il settore. Il convegno di presentazione, moderato dal vicedirettore del Tg5 Giuseppe De Filippi, si è tenuto nella Sala delle Statue di Palazzo Rospigliosi a Roma. Tra gli intervenuti il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli, il responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo Stefano Barrese e il presidente Coldiretti Ettore Prandini.

