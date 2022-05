Può soddisfare il fabbisogno energetico di 4.500 famiglie evitando l'emissione di circa 6.000 tonnellate di CO2

Edison inaugura la nuova centrale idroelettrica di Palestro (PV) sul fiume Sesia. Si tratta di un impianto ad acqua fluente di piccola derivazione da 3.600 kW di capacità installata, che risulta pienamente integrato nel territorio circostante grazie alla sua struttura interrata e alla presenza di un apposito passaggio che permette la risalita dei pesci. L’impianto ha una producibilità media di circa 13.500.000 kWh all’anno, in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di 4.500 famiglie e di evitare l’emissione in atmosfera di circa 6.000 tonnellate di CO2. La centrale, costruita dalla Direzione Ingegneria di Edison, è stata realizzata in 18 mesi. Nel cantiere sono intervenuti 100 operai, 15 ingegneri e12 imprese specializzate, per un totale di oltre 72.000 ore lavorate. L’investimento complessivo è stato di circa 10 milioni di euro.

