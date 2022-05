Due anni di pandemia difficili poi la guerra ma gli albergatori sono fiduciosi

Due anni di pandemia difficili, la guerra e l’incertezza. Gli albergatori però nutrono ottimismo e sono finalmente tornati a ritrovarsi a Parma, da vicino e in presenza a celebrare l’enogastronomia, grande alleata degli hotel. Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, in presenza del ministro del Turismo Massimo Garavaglia, dell’ad di Enit Roberta Garibaldi e dello chef stellato Carlo Cracco ha esortato l’assemblea ad affrontare “questa congiuntura con l’ottimismo che ci deriva dall’essere imprenditori”, nonostante la guerra renda “più difficile il nostro lavoro, più costosa la nostra attività, più incerto il flusso turistico”.

Nel ritorno in presenza dell’assemblea generale della federazione, giunta alla settantaduesima edizione, Bocca ha indicato le criticità del settore, non mancando però di soffermarsi sui segnali positivi per il futuro, a partire dalla prossima estate. Il 2021 ha visto mancare all’appello 156 milioni di presenze turistiche, con un calo del 35,8% rispetto al 2019, di cui 118 milioni relative ai turisti stranieri. Colpisce il dato sulla spesa dei viaggiatori stranieri, diminuita di oltre 22,5 miliardi di euro, il 50,9% in meno rispetto al 2019.

I due anni di stallo richiederanno tempo per essere sanati, ma Bocca osserva che “gli italiani fanno vacanze e restano in Italia. Questo è un motivo per noi di vanto e orgoglio”. C’è ottimismo per la stagione estiva, già a partire dalle avvisaglie dei ponti di Pasqua e del 25 aprile che hanno registrato ottime presenze. L’auspicio di Bocca è di compensare le assenze internazionali “che non sono solo la Russia, ma tutto il Far East, ovvero Cina, Taiwan, Corea, Giappone che sono completamente assenti. Speriamo di compensare questa assenza con più americani”.

Un alleato può essere proprio l’enogastronomia, settore che “negli ultimi anni è cresciuto tantissimo perché negli ultimi anni siamo riusciti a diventare un’attrazione fondamentale del turismo”, afferma Cracco. “Tante più cose troveranno i turisti nel loro percorso, più lunga sarà la sosta. Altrimenti ci sarà un mordi e fuggi” che si limita alla visita al museo o alla città d’arte. “È fondamentale avere tanti attori in grado di fornire un servizio internazionale”, chiede Cracco, che comprenda ristoranti e hotel.

Garavaglia ha risposto al presidente della federazione sottolineando che “l’Italia ha enormi margini di miglioramento. Tolto il tappo, c’è un fenomeno di grandissima voglia di tornare in Italia dopo due anni di assenza. I primi dati sono molto positivi e dobbiamo lavorarci”. C’è poi la questione dell’abbandono del lavoro nel settore del turismo da parte di figure che preferiscono dedicarsi ad altri settori, che Bocca imputa al “lungo periodo di stasi, legato agli avvenimenti degli ultimi anni, ha spinto non solo i collaboratori con contratto a termine, ma anche quelli con contratto a tempo indeterminato, tutelati dagli ammortizzatori sociali, a guardarsi intorno alla ricerca di un’altra occupazione”. Proprio per dare una risposta a questa grande migrazione professionale Garavaglia ha detto che “l’idea è quella di vederci la prossima settimana con il ministro Orlando e fare un tavolo con gli operatori per vedere cosa si può fare nell’immediato, tutto quello che si può fare subito”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata