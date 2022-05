La presentazione del progetto a Roma

Ita Airways si fa “regista del turismo italiano”, lanciando ‘True italian experience’, l’innovativo hub digitale per lo sviluppo del turismo verso il Bel Paese che, aggregando i principali stakeholder della filiera, crea – attraverso un sito dedicato – sistema per promuovere nel mondo tutte le esperienze che si possono vivere in Italia. Presentato nella suggestiva cornice di Chiostro del Bramante, nel cuore di Roma, il progetto è stato accolto con entusiasmo dalle istituzioni. Accanto al presidente di Ita, Alfredo Altavilla, e all’Ad, Fabio Lazzerini, erano presenti infatti il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, il segretario generale del ministero degli Affari esteri, Ettore Sequi, il presidente della Conferenza Stato-Regioni e presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. “Ita è in prima fila per il rilancio del turismo. Vogliamo contribuire alla crescita del fatturato turistico italiano, questo è parte del nostro mandato”, ha detto Fabio Lazzerini, Ad di Ita Airways paralndo del progetto “di ampio respiro che rappresenta un asset di valorizzazione per la Compagnia” e che “si pone al centro di questo sistema come punto di riferimento sia istituzionale che in termini di business”. Un “punto di riferimento della filiera turistica” dunque, che solo Ita può costruire perché “è l’unico player globale dell’Italia”.

