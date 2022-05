L'ad Brianza: "Nostra missione è accompagnare clienti e territori nella transizione energetica"

Nasce Edison Next, la società di Edison che accompagna aziende e territori nella transizione ecologica e nella decarbonizzazione. Edison Next è una piattaforma unica sul mercato per servizi, tecnologie e competenze, già presente in Italia, Spagna e Polonia, in oltre 65 siti industriali, 2.100 strutture (pubbliche e private) e 280 città, con oltre 3.500 persone. Edison Next annuncia un piano di sviluppo con investimenti per 2,5 miliardi di euro al 2030, di cui 300 milioni per il settore dei servizi energetici in Spagna, e un obiettivo di EBITDA pari a 300 milioni di euro. “La missione di Edison Next è quella di accompagnare clienti e territori nel percorso della transizione energetica e di decarbonizzazione”, afferma Giovanni Brianza, ad di Edison Next. “Noi il tema della diversificazione dei contratti ce lo siamo posti da tanto tempo. Abbiamo un contratto russo di un miliardo di metri cubi che vale il 7% del nostro portafoglio. È un contratto che già di sua natura va a scadenza alla fine di quest’anno, non verrà rinnovato e lo sostituiremo con un contratto di Gnl americano”, ha dichiarato l’ad di Edison, Nicola Monti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata