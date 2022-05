È nato il corso di formazione per addetto alla pulizia di sistemi di evacuazione fumi in impianti a biomassa

E’ stato uno dei lavori più pesanti, miseri e svilenti di ogni tempo, nei secoli scorsi quasi sempre affidato anche a bambini dai 6 anni in su, meglio se magrolini, capaci di muoversi con più agilità tra le incrostazioni delle canne fumarie. Niente a che vedere insomma con la versione romantica dello spazzacamino di Mary Poppins. Oggi, complice la crisi energetica che nel solo Trentino ha fatto impennare del 35 per cento il consumo di pellet e legna da riscaldamento, quello che era il mestiere della sopravvivenza diventa professione qualificante. A fare da apripista, l’intuizione dell’Associazione artigiani di Trento e dell’assessore provinciale all’istruzione. Sfruttando le direttive del progetto europeo ‘PrepAir’ sul contenimento delle emissioni inquinanti, e si sa che la combustione domestica da legname incide sulla qualità dell’aria, è infatti partita un’istruttoria mirata. Risultato: è nato il corso di formazione per addetto alla pulizia di sistemi di evacuazione fumi in impianti a biomassa. “Lo spazzacamino moderno, un tecnico vero e proprio – spiega l’assessore Mirko Bisesti dialogando con LaPresse -. Il nostro ufficio per le politiche di inclusione e cittadinanza del servizio istruzione della Provincia ha condotto un’attenta istruttoria per la verifica del rispetto dei livelli minimi nazionali del profilo e della referenziazione al Quadro nazionale delle qualificazioni. Obiettivo: inserire la nuova figura dello spazzacamino nel repertorio provinciale delle professioni. Accanto alle ricadute ambientali e di salute pubblica, il provvedimento che abbiamo adottato vuole contribuire anche al sostegno delle politiche attive di riqualificazione professionale e favorire i processi di mobilità e di transizione lavorativa, la valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona nonché la promozione di azioni di lifelong learnig nel rispetto delle direttive e raccomandazioni europee”.

Il primo corso parte a giorni: 164 ore spalmate su 3 mesi per apprendere le nozioni tecniche, normative e pratiche per l’ispezione, pulizia e manutenzione di camini e canne fumarie. “Siamo agli inizi ma sappiamo già, visto l’alto numero di iscritti, che il corso sarà riproposto nel 2023 rientrando così a tutti gli effetti nei percorsi per favorire l’apprendimento permanente e la certificazione delle competenze – aggiunge Bisesti -. Il nuovo profilo di qualificazione professionale rientra da subito nel repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali”. Tecnici evoluti, dunque. Ben lontani dagli spazzacamini oggetto di un editto del 1612 con cui veniva concesso loro di vendere ai clienti oggetti di poco valore. Un premio, all’epoca, per riconoscere l’onestà di un giovanissimo spazzacamino che, calatosi per caso in una canna sbagliata, svelò un complotto ordito ai danni del re di Francia, Luigi XIII.

