credit: ambpechino.esteri.it/

“Stabilizzare la crescita è la priorità di Pechino per il 2022 con l’obiettivo di raggiungere una espansione del Pil del 5,5%. Un obiettivo che presuppone il rilancio della politica fiscale e monetaria dopo due anni di interventi ad hoc principalmente mirati a minimizzare i costi della pandemia da Covid”. Lo dice, in un’intervista a Tribuna Economica, l’ambasciatore d’Italia in Cina Luca Ferrari. Con l’entrata in vigore del Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep), “è stato avviato un partenariato economico globale a carattere regionale – dice – Tra i contenuti dell’accordo commerciale sono previste misure di liberalizzazione degli scambi di merci e delle procedure doganali. Si tratta quindi di accordo che offre alle imprese italiane che abbiano delocalizzato in uno dei paesi del Rcep la possibilità di regolare nel modo migliore ogni profilo relativo alla propria catena del valore e beneficiare dei vantaggi competitivi generati dall’accordo”. Il 2021 “è stato di anno di importanti risultati conseguiti nell’ambito dei rapporti commerciali Italia-Cina – evidenzia -L’interscambio commerciale complessivo ha raggiunto il valore storicamente più elevato, pari ad oltre 54 miliardi di euro”.

“L’internazionalizzazione delle nostre imprese in Cina – evidenzia Ferrari – è stata accompagnata dal supporto delle banche italiane che ne hanno finanziato lo sviluppo e le disponibilità liquide in valuta, offrendo depositi, finanziamenti (soprattutto a breve termine), servizi di pagamento, trade finance (lettere di credito e garanzie), e operazioni sul cambio. Le banche non operano da sole: Sace ha promosso la campagna di “Push Strategy” e “Business Matching” che ha riguardato la Cina proprio all’inizio di quest’anno con una prima operazione. Ne seguiranno certamente altre. I buoni risultati sono frutto di uno impegno collettivo che coinvolge imprese, banche, e istituzioni”.

Anche nel 2022, “il programma promozionale del Ministero degli Affari Esteri per la Cina è molto nutrito ed articolato, finalizzato ad assicurare un solido supporto alle strategie di internazionalizzazione delle imprese italiane sul mercato. In particolare, l’Italia sarà, come sempre, in prima fila nelle principali manifestazioni fieristiche che si svolgeranno durante l’anno”. Non solo: “Concepito nel 2020 per celebrare i cinquant’anni delle relazioni tra la Repubblica Italiana el a Repubblica Popolare Cinese, e rimandato al 2022 per via della pandemia, l’Anno della cultura e del turismo Italia-Cina presenta un programma di eventi molto variegato che spazia dall’arte contemporanea ai grandi classici del Rinascimento, dall’architettura e design alla musica, dal cinema alla scienza, dalla tutela del patrimonio alla valorizzazione dei territori, enfatizzando il più possibile il nesso tra promozione e offerta culturale e turistica”.

