Il Maeci indica come possibili nuovi partner la Libia e l'Azeirbaigian

L’Italia importa circa 29 miliardi di metri cubi di gas dalla Russia e anche alla luce della crisi in Ucraina appare sempre più urgente raggiungere una rapida diversificazione delle fonti di approvvigionamento. Come sottolineato oggi da Giampaolo Cutillo, vicedirettore generale del Ministero degli Affari esteri e direttore centrale per le questioni globali del Maeci, intervenuto a Napoli a un convegno organizzato dall’associazione Merita, l’azione del governo in questa direzione sta accelerando, come testimoniano le missioni del ministro degli Esteri Luigi Di Maio in Qatar e in diversi Paesi africani come Angola, Mozambico, Congo e soprattutto Algeria.

Ma l’Algeria, che al momento rappresenta uno dei principali mercati alternativi per la fornitura di gas, potrà però essere affiancata da altri Paesi. Serviranno inoltre azioni di rafforzamento delle infrastrutture, a partire dal Tap.

Il Maeci indica come possibili nuovi partner la Libia, che per Cutillo però ha l’handicap di una endemica instabilità politica, e l’Azeirbaigian dove Di Maio si è recato di recente. Da questo Paese l’Italia conta di ricevere almeno 2 miliardi di metri cubi aggiuntivi entro tempi brevi. E in quest’ottica il governo italiano punta al raddoppio del Tap che trasporta gas naturale in Europa dal giacimento Shah Deniz II in Azerbaigian. Collegandosi con il Trans Anatolian Pipeline al confine greco-turco, Tap attraversa la Grecia settentrionale, l’Albania e il Mar Adriatico prima di approdare nell’Italia meridionale per collegarsi alla rete italiana del gas naturale. Altra azione da sviluppare resta quella del posizionamento di unità galleggianti e mobili che per Cutillo “consentirà di raggiungere flussi addizionali molto importanti”.

