Continua l’ampliamento delle rotte per la summer 2022 di ITA Airways. La compagnia annuncia infatti che da sabato 2 aprile l’offerta si arricchisce con il lancio del nuovo collegamento da Milano Malpensa a New York JFK.

ITA Airways aggiunge questo nuovo collegamento al volo già operativo su New York JFK da Roma Fiumicino, e ai collegamenti da Roma su Miami e Boston partiti a marzo. Con questa ulteriore rotta su New York si consolida – si legge in una nota – il processo di espansione nel mercato statunitense, che dopo l’Italia è il mercato dalla maggiore rilevanza strategica per la compagnia di bandiera che punta a raggiungere un totale di 42 voli settimanali tra Stati Uniti e Italia entro il mese di agosto.

Il volo – specifica il vettore – sarà operato ogni lunedì, martedì, giovedì, sabato e domenica con 5 frequenze settimanali e partirà da Milano Malpensa alle ore 13.40 per atterrare alle ore 17.00 local time a New York. Il volo New York – Milano MXP ripartirà alle ore 20.55 local time per atterrare alle ore 11.05. Offrirà tre classi di viaggio: Business, Premium Economy ed Economy, e si contraddistingue per gli alti standard di servizio in linea con la tradizionale ospitalità italiana. Nei prossimi mesi partiranno inoltre le nuove destinazioni da Roma Fiumicino verso Los Angeles, Buenos Aires, San Paolo e Tokyo.

