Così il Ceo della società a margine della presentazione del piano industriale

“Le linee guida del nuova piano sono principalmente di dedicarsi al nostro core business, quindi la infrastruttura elettrica portante del paese, le reti del paese che son già 75 e passa chilometri che si incrementeranno con i lavori sia di connessione continentale che di connessione continentale che con le interconnessioni con gli altri quindi prima di tutto infrastruttura, siamo a 9 miliardi di infrastruttura regolata, abbiamo anche altre necessità come quello di sviluppare business non regolati che sono a supporto del nostro piano come i cavi, i trasformatori. Fortunatamente viene colta pronta perchè Terna ha sviluppato un piano decennale di accelerazione dell’infrastruttura elettrica del paese. Il vettore elettrico è il futuro della transizione e deve accompagnare questa transizione. Ogni anno acceleriamo con due cifre decimali e possiamo dire che siamo pronti e in linea con questa esigenza”. Stefano Donnarumma, Ceo di Terna a margine della presentazione del piano industriale.

