Il presidente dell'Associazione: "La voglia di Made in Italy sui mercati internazionali è inarrestabile"

Gian Domenico Auricchio, Presidente Assocamerestero, in un editoriale su “La voglia di Made in Italy sui mercati internazionali è inarrestabile. A confermarlo è il record storico dell’export italiano che, secondo i recenti dati diffusi dall’Istat, nel 2021 supera per la prima volta la soglia dei 500 miliardi di euro, con una crescita nell’anno di oltre il 18%. Ci aspettiamo per quest’anno un con¡solidamento della ripresa econo¡mica globale e le Pmi hanno un ruolo chiave per la ripartenza del nostro Paese”. Così, in un editoriale su Tribuna Economica . “Operare all’estero è sempre stato importante per le aziende italiane e oggi quelle attive sui mercati internazionali stanno ri¡guadagnando quote di mercato; è evidente che la ripresa post Covid sarà legata in buona parte, oltre che al corretto impiego dei fondi del Pnrr, anche alle perfor¡mance delle esportazioni. L’internazionalizzazione è oggi una dimensione indispensabile delle strategie aziendali, non solo per vendere di più ma anche per far crescere la propria organizzazio¡ne sia sotto il profilo del capitale umano che dell’innovazione – aggiunge – In questo momento di trasfor¡mazione e cambiamento in cui le imprese, per essere competitive sui mercati esteri, hanno bisogno di rafforzare la propria identità, rivedere le strategie di sviluppo e interfacciarsi con controparti sempre più efficaci, le Camere di Commercio Italiane all’Estero (Ccie) rappresentano un interlo¡cutore qualificato e di fiducia sui mercati internazionali”. L’azione delle Ccie, spiega,” è tradi¡zionalmente focalizzata sulle at¡tività di promozione del Made in Italy e di business connection co¡me, ad esempio, attività di net¡working, organizzazione di even¡ti promozionali e di incontri bila¡terali fra operatori italiani e con¡troparti estere (b2b), organizza¡zione di missioni di buyer esteri in Italia e azioni di orientamento al mercato, oltre ad azioni di assistenza e consulenza personaliz¡zata e di scouting di opportunità di affari”.

“Già prima della pandemia di Covid-19, il sistema ha peraltro avviato un processo di efficienta¡mento, concentrandosi sulle nuo¡ve frontiere di attività all’insegna della sostenibilità e della transi¡zione ecologica, specializzandosi quindi in servizi che aumentano il valore aggiunto aziendale. Poi la grave situazione di emergenza sanitaria nel mondo ha accelerato e aumentato l’importanza strate¡gica delle attività di affianca¡mento alle imprese anche sull’export digitale – continua – Il 2022 vedrà le Ccie impeg¡nate in più di mille iniziative promozionali, per un investimen¡to complessivo di 37 milioni di euro, il doppio della spesa soste¡nuta nel 2020 – anno di piena pandemia che ha limitato la rea¡lizzazione di attività in presenza in tutto il mondo.” La maggior parte delle risor¡se – circa il 74% – “sarà impiega¡to dalle Ccie in attività di sup¡porto alla realizzazione di part¡nership e conclusione d’affari tra imprese. Una fetta consistente del programma (18%) “riguarderà le azioni di as¡sistenza e consulenza tailor ma¡de, in risposta a specifiche richi¡este delle imprese, sia nei settori più tradizionali sia in quelli più innovativi, come blockchain, svi¡luppo sostenibile e commercio elettronico. L’8% sarà, invece, dedicato al training e alla forma¡zione imprenditoriale, con l’obi¡ettivo di favorire la crescita e lo sviluppo delle imprese del Made in Italy sui mercati esteri”.

Per delineare in maniera più specifica i settori, “le Ccie con¡centreranno quest’anno più del 60% del loro programma sulle attività di promozione integrata, sviluppando iniziative trasversali che mirano al consolidamento e accrescimento della proiezione sviluppando iniziative trasversali che mirano al consolidamento e accrescimento della proiezione del Made in Italy all’estero, con l’obiettivo di accompagnare le Pmi lungo un percorso di primo e corretto posizionamento all’es¡tero, ma anche di fornire un’as¡sistenza nella fase di radicamen¡to sui territori. Saranno sviluppa¡ti progetti anche nei settori inno¡vativi della meccanica, edilizia, trasporti, trade, industria 4.0 e green e circular economy, nonc¡hé in settori cardine del Made in Italy, quali tessile e moda e arre¡damento. Saranno previsti focus anche nel campo della valorizza¡zione del territorio attraverso tu¡rismo e cultura – aggiunge il pesidente di Assocamere Estero -Proprio sull’agroalimentare le Ccie sono fra l’altro protago¡niste, dal 2016, del progetto “True Italian Taste” con il quale, grazie al supporto finanziario del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internaziona¡le, sono impegnate nella valoriz¡zazione del prodotto agroalimen¡tare autentico per sensibilizzare il consumatore estero nella scelta consapevole dei prodotti di qua¡lità Made in Italy, favorendo quindi un migliore posiziona¡mento di produzioni e imprese italiane”.

