Flash mob sulle note di una canzone di Monica Sarnelli: anche lei in piazza

(LaPresse) Mattinata di rivendicazioni in piazza del Plebiscito a Napoli, dove si sono riuniti alcune rappresentanze sindacali e i lavoratori della Whirlpool. Gli operai della fabbrica di via Argine hanno inscenato un flash mob sulle note di una canzone di Monica Sarnelli, anche lei in piazza, per riaccendere i riflettori sulla vertenza che ha ormai raggiunto il traguardo dei mille giorni senza soluzioni definitive. Dall’altro lato della piazza i lavoratori hanno inscenato il funerale della sicurezza sul lavoro, muniti di bare e di manifesti funebri con la scritta “E’ venuta a mancare la sicurezza sul lavoro”.

