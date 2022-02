Mercati travolti da notizia attacco e invasione russa

L’invasione russa della Ucraina provoca scosse sismiche sui mercati.

La situazione di Piazza Affari, dopo una apertura in forte calo, col Ftse Mib che cedeva l’1,91% a 25.458, si è aggravata fino a registrare un crollo del 3,20%, a 25.123 punti.

Non va meglio per il Vecchio continente travolto stamattina dalla notizia dell’attacco da parte di Mosca. Tutti gli indici europei scambiano in forte flessione poco dopo l’avvio degli scambi. Il Cac 40 di Parigi cede il 4,35% a 6.492 punti e il Dax 30 di Francoforte arretra del 4,29% a 14.003 punti. L’Ibex 35 di Madrid perde il 4,99% a 8.069 punti.

Sempre sulla scia delle notizie dalla Ucraina, chiusure in forte calo per tutte le piazze asiatiche dopo il tonfo di Tokyo. L’Hang Seng di Hong Kong crolla del 3,24% a 22.892 punti, il Composite di Shanghai cede l’1,70% a 3.429 punti e il Component di Shenzhen arretra del 2,20%. In forte flessione anche il Kospi di Seoul che perde il 2,60% a 2.648 punti.

Commodities in fibrillazione. Non si ferma la corsa del petrolio, con il Brent che sfonda i 100 dollari, nelle ore dell’attacco della Russia.

Impennata del prezzo del gas europeo sempre in scia all’avvio dell’operazione militare russa in Ucraina. L’escalation di tensioni alimenta le preoccupazioni circa le forniture di gas all’Europa. Il futures TTF di Amsterdam, riferimento per il mercato europeo del gas, è balzato in area 120 euro/MWh e adesso viaggia in area 133 (+27%). Ancora lontani i picchi toccati a dicembre (180 euro/MWh lo scorso 21 dicembre). Putin ha annunciato l’avvio di un’operazione militare in Ucraina, motivandola con la necessità di proteggere il Donbass.

Lo spread tra Btp e Bund stamattina ha aperto in rialzo a 173 punti base con il rendimento del decennale italiano all’1,87%. Per poi assestarsi al momento a 172 punti.

Il risk-off sui mercati dettato dall’escalation militare in Ucraina vede poi forti vendite colpire le principali criptovalute. Il bitcoin è arrivato a segnare oggi -9% circa rispetto a 24 ore prima scivolando sotto il muro dei 35.000 dollari. Peggio ha fatto l’Ethereum arrivato a perdere il 13% in area 2.320 dollari.

