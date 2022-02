Marcata crescita di tutti gli indicatori economici. Ottima performance di tutti i business, dopo un 2020 fortemente impattato dalla pandemia

Utile netto di 413 milioni di euro, da 19 milioni di euro nel 2020. Questo il bilancio 2021 di Edison. I ricavi registrati sono a 11,7 miliardi di euro, da 6,4 miliardi nel 2020. Si tratta – viene spiegato – di “una marcata crescita di tutti gli indicatori economici, e con un’ottima performance di tutti i suoi business, dopo un 2020 fortemente impattato dalla pandemia”. Edison distribuirà agli azionisti “un dividendo di 0,285 euro per ciascuna azione di risparmio, e di 0,055 euro per ciascuna azione ordinaria”. Nel 2021 Edison ha registrato Ebitda superiore alle previsioni a 989 milioni di euro pari a +45% rispetto al 2020 grazie soprattutto al contributo della Filiera energia elettrica. “Il risultato di questa filiera è stato sostenuto in particolare dalla performance delle attività di ottimizzazione del portafoglio produttivo, di dispacciamento dell’energia, oltre che di produzione rinnovabile – viene osservato – al miglioramento della marginalità hanno contribuito anche i buoni risultati dei servizi di efficienza energetica e delle vendite sul mercato retail. La Filiera attività gas registra l’incremento dei volumi venduti e la dismissione di Infrastrutture distribuzione gas (Idg). I risultati sono “frutto della forte ripresa economica e delle operazioni di portafoglio che hanno rafforzato il posizionamento strategico della società sulle attività della transizione energetica: generazione elettrica low-carbon, in particolare rinnovabile, uso efficiente del gas e servizi energetici ai clienti”. Inoltre la società ha consolidato “l’impegno rispetto agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata