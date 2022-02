Nella pagina indirizzata a O'Leary Ita sottolinea infatti "di aver scelto di non rispondere alle provocazioni"

“Al low cost preferiamo il low profile”. Con un’intera pagina a pagamento sui principali quotidiani italiani Ita rintuzza gli attacchi giunti ieri dal ceo di Ryanair Michael O’Leary, pronto a scommettere su un destino da “piccola compagnia satellite”, per l’aviolinea italiana una volta siglato l’accordo con Lufthansa. E sceglie la strada dell’ironia per rispondere.

Nella pagina indirizzata a O’Leary Ita sottolinea infatti “di aver scelto di non rispondere alle provocazioni. Anzi: abbiamo deciso di dedicarle la nostra piu’ prestigiosa Loyalty Card, con cui potra’ finalmente vivere quell’esperienza di viaggio che finora ha solo potuto sognare, perche’ decisamente diversa da quella delle low cost. Potrà cosi’ conoscere meglio la nostra compagnia, che ha giudicato senza probabilmente nemmeno essere mai salito su un nostro volo. A bordo – prosegue la compagnia italiana -, avra’ modo di vivere tutta l’inconfondibile accoglienza ITA-liana. Sembrerebbe che sui voli Ryanair riuscire a distendersi sia piuttosto difficile, ma con questa iniziativa speriamo di aver almeno disteso gli animi. Benvenuto a bordo.”

Una risposta soft che si intreccia ancora una volta con l’annosa questione degli aiuti di Stato alle compagnie low cost che il presidente di Ita Alfredo Altavilla ha in più occasioni stigmatizzato chiedendo parità di condizioni. Parallelamente l’attacco giunge nel pieno delle trattative, che coinvolgono anche il governo italiano, sulla manifestazione di interesse lanciata nelle scorse settimane da una cordata formata da Msc e Lufthansa per rilevare la maggioranza di Ita. Una proposta su cui si dovrà preliminarmente pronunciare il governo e che potrebbe finire già domani sul tavolo del Consiglio dei ministri.

L’attacco a Ita e indirettamente al Governo è comunque finito al centro dell’attenzione anche del Parlamento. E stamane il capogruppo Fdi in Commissione trasporti della Camera Marco Silvestroni non ha mancato di far sentire la sua voce. “La morale da Ryanair, che ha ricevuto infinite concessioni e agevolazioni con incentivi aeroportuali e regionali dall’Italia, non è accettabile. Il Governo non deve fare altri favori alle low cost straniere, che vorrebbero continuare a fare concorrenza sleale alla nostra Compagnia, ma pensare solo a come rendere competitiva ITA Airways”.

