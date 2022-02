E poi aggiunge: "Il piano di Intesa Sanpaolo presentato oggi da Carlo Messina e la sua squadra registra una eccellente continuità"

“Il nostro Paese sta ritornando protagonista in Europa, le nostre manifatture e la bravura di tanti imprenditori e delle loro aziende ci hanno permesso di registrare una crescita senza precedenti, abbiamo ottenuto dall’Europa fondi che non hanno eguali nella storia internazionale. E’ il momento di giocare all’attacco, in una dimensione veramente europea e internazionale. Il piano di Intesa Sanpaolo presentato oggi da Carlo Messina e la sua squadra registra una eccellente continuità dopo il grande successo dell’integrazione di UBI e la proietta in una dimensione europea da protagonista come il nostro Paese e le nostre imprese meritano”. Lo dice Luca Cordero di Montezemolo, manager e imprenditore di lungo corso, attualmente Presidente di NTV, Nuovo Trasporto Viaggiatori, azienda privata di treni di Alta Velocità, di cui è tra i soci fondatori, interpellato da LaPresse sul nuovo piano al 2025 di Intesa Sanpaolo.

“Bisogna investire e diventare veri leader internazionali e la trasformazione di una banca italiana, frutto di aggregazioni territoriali in un campione europeo, e una straordinaria continuità di risultati e di utili conseguiti rappresentano un esempio da seguire”, conclude Luca Cordero di Montezemolo.

