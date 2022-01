Secondo Assoutenti il fatturato complessivo dei saldi invernali è sceso in 10 anni del 31%

Iniziati oggi i saldi invernali in tutta Italia: domenica erano partite Sicilia e Basilicata, poi la Val d’Aosta, oggi il resto delle regioni. Le stime sono in generale positive: secondo l’Osservatorio nazionale di Federconsumatori, sarà il 37% circa delle famiglie ad approfittare delle vendite promozionali, producendo una spesa media di 184,20 euro ciascuna. Il 50% degli italiani spenderà però in negozi di fiducia. Secondo un’indagine di Confesercenti, in Piemonte si assisterà ad un lieve calo della spesa media, assestata sui 150/180 euro a testa contro i 200 della stagione precedente, in Sicilia la spesa media è stata di 100 euro. Secondo Assoutenti però il fatturato complessivo dei saldi invernali è sceso in 10 anni del 31%.

