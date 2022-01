Poca gente nei negozi della centralissima via Del Corso

Poca gente nei negozi della centralissima via Del Corso a Roma, mercoledì nel primo giorno di saldi invernali con poche code davanti ai negozi, meno consumatori a caccia di sconti. “Di certo non è un giorno festivo e questo forse determina il poco afflusso”, spiega un commerciante che aggiunge: “Rimaniamo fiduciosi per il week end”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata