Il primo gennaio 2002 entrava in vigore la moneta unica europea

L’Euro compie 20 anni. Il primo gennaio 2002 la moneta unica europea entrava in vigore in 12 Paesi: 300 milioni di persone potevano avere tra le mani quella valuta introdotta, ma solo virtualmente, già nel 1999. Oggi i Paesi che utilizzano la moneta sono 19. Le ultime ad averla adottata, nel 2014 e nel 2015, sono state Lettonia e Lituania. 1936,27 è stato il valore del cambio tra la lira e l’euro.

A celebrare il compleanno dell’Euro la presidente della Commissione Ue Ursula von der Layen, su Twitter. “Tutti ricordiamo la prima volta che abbiamo tenuto in mano una banconota in euro. Vent’anni dopo, l’euro è una delle valute più potenti del mondo. L’euro riflette anche i nostri valori, come valuta globale per gli investimenti sostenibili. Ed è un forte simbolo di unità”.

We all remember the first time we held a euro note in our hands.

20 years on, the euro is one of the most powerful currencies in the world.

The euro also reflects our values, as the global currency for sustainable investment.

And it is a strong symbol of unity. pic.twitter.com/JZob91fOb0

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 1, 2022