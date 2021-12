Il parere dell'avvocato Antonio Longo dello studio internazionale Dla Piper

Un sistema di agevolazioni fiscali vario e funzionale per il ritorno dei ‘cervelli in fuga’. Ma anche un grado di attrattività non secondo ad altri paesi in termini di richiamo del capitale umano. L’Italia del 2021 si presenta come un paese con un pacchetto di misure ampio, misure introdotte inizialmente nel 2010 con la legge 238 per il cosiddetto ‘rientro dei cervelli’ che riguardava il personale altamente qualificato. Il sistema, a un occhio esperto, risulta però perfettibile.

Innanzitutto è prevista un’agevolazione per i cosiddetti lavoratori ‘impatriati’ che va a ridurre la base imponibile ai fini Irpef del 70% in via ordinaria ad una platea di soggetti allargata con il Dl Crescita del 2019. Si tratta di coloro i quali, dopo almeno due anni di lavoro all’estero, decidono di trasferirsi in Italia per lavorare prevalentemente nel nostro Paese. Si aggiungono poi le cosiddette misure per il ‘radicamento’. L’obiettivo è duplice: evitare forme di ‘shopping fiscale’ e al tempo stesso permettere l’estensione dell’incentivo per ulteriori 5 anni (con un’agevolazione del 50% del reddito) in presenza di figli e in caso di acquisto di immobili residenziali in Italia. Nell’ambito di queste condizioni, estese con la legge di stabilità del 2021 anche a coloro che sono rientrati in Italia prima del 2020 su opzione a pagamento, si viene però a creare un cortocircuito.

“Un’interpretazione distorta da parte di taluni della legge di stabilità dello scorso anno – spiega l’avvocato Antonio Longo dello studio legale internazionale Dla Piper – a causa di una certa ambiguità del tenore della norma, vorrebbe reintrodurre per questi soggetti il requisito formalistico dell’iscrizione all’Aire (Anagrafe italiani residenti all’estero) che tuttavia era già stato ampiamente superato dal legislatore nel contesto delle medesime agevolazioni. Si tratta di una evidente stortura. Occorrerebbe garantire la possibilità di accedere agli incentivi anche a chi è rientrato prima del 2020 potendo provare di essere stato residente all’estero ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi seppur non iscritto all’Aire”. La formulazione del testo di legge, inoltre, si riferisce ai lavoratori “che siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea, quando evidentemente anche gli italiani sono cittadini europei”. In questo modo, con una simile interpretazione contraria all’evoluzione normativa “a fronte di condizioni analoghe, si va a penalizzare una platea di soggetti”.

L’auspicio è che con la prossima legge di stabilità “si superi l’incoerenza sistematica che si è venuta a creare” e che “l’estensione per chi è rientrato prima del 2020 sia allargata anche ai ricercatori e ai docenti, una platea di soggetti particolarmente qualificata”.

Sistemi simili di incentivazione esistono in altri paesi come Francia, Lussemburgo, Irlanda, Grecia e Danimarca. L’Italia però non è da meno. Anzi, dispone di un pacchetto ampio che la rende attrattiva in termini di capitale umano: “Oltre agli incentivi per i lavoratori impatriati e per i ricercatori e docenti – spiega Longo – il nostro Paese ha anche un sistema di tassazione forfettaria per i neo-residenti particolarmente facoltosi, oltre che per i pensionati che si trasferiscono in un Comune del sud Italia con meno di 20mila abitanti o in un comune del Centro tra quelli colpiti dal sisma del 2016”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata