Presentato l'orario invernale 2021-2022 della società ferroviaria: "Puntiamo su intermodalità e sostenibilità"

(LaPresse) “Oggi siamo a presentare l’orario invernale di Trenitalia, ma in realtà siamo a presentare molto di più. Trenitalia si sta avvicinando sempre di più ai propri passeggeri. È per quello che ci piace molto usare la parola ‘nuovo viaggio’, ‘nuovo servizio’, perché, in realtà, per fare degli esempi pratici, stiamo pensando oltre al treno”. Lo ha dichiarato Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, alla presentazione dell’orario invernale 2021-2022 della società ferroviaria italiana a Milano. “Stiamo pensando alla cosiddetta ‘intermodalità’, o ‘ultimo miglio’, o ‘door to door’, cioè a dare un servizio al passeggero che lo aiuti ad arrivare in stazione, a salire sul treno”, ha spiegato Corradi. “Un altro concetto che mi piace molto è quello dell’utilizzo della bicicletta, sempre all’interno di questo filone. Chiunque può prendere la propria bicicletta, arrivare sul treno e mettere la bici sul convoglio. Ogni giorno offriamo ventimila posti bici in diverse tratte”, ha precisato il manager. “L’altro concetto è la sostenibilità. Noi abbiamo treni elettrici, la sostenibilità è nella nostra natura. Però stiamo comprando treni che hanno al 97 per cento materiali riciclabili. Quindi stiamo lasciando alle future generazioni qualcosa di molto ecologico, con treni che consumano anche il 30 per cento in meno”, ha concluso Corradi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata