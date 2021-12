L'evento organizzato a Milano da Virgilio IR a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa

È tornata in presenza a Milano la quarta edizione italiana della Conference “Mid & Small in Milan 2021” organizzata da Virgilio IR, l’1 e il 2 dicembre, in modalità ibrida a Palazzo Mezzanotte, con la sponsorizzazione di Alantra e Illimity e in collaborazione con Barabino & Partners. Con 45 aziende e 156 investitori accreditati l’evento, giunto alla sua quarta edizione, la terza in presenza, dopo la conversione in modalità virtuale del 2020, è dedicato a società italiane di media capitalizzazione che si si presentano in incontri one-to-one o a piccoli gruppi. E quest’anno si registra il record di capitalizzazione che raggiunge complessivamente i 30 miliardi circa di euro.

