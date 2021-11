Così il segretario della Uil a margine di un convegno a Roma

Il segretario della Uil Pierpaolo Bombardieri contesta la riforma del fisco. “Ci sono delle lacune, in questo periodo non si parla di evasione fiscale perché dentro la foresta di Sherwood Robin Hood ha scelto di fare il contrario e noi siamo per espugnare la foresta di Sherwood – ha detto Bombardieri a margine di un convegno a Roma – Durante la pandemia le aziende hanno ricevuto 170 miliardi di aiuti senza condizionalità ma in questo momento con una manovra espansiva continuiamo a rivendicare che c’è bisogno di risposta a chi in questo periodo ha pagato le conseguenze più care. Non vorrei che ci dimenticassimo di tutti gli infermieri, i lavoratori che non arrivano a 16mila euro di reddito. Ecco tutte queste persone sono state dimenticate”.

