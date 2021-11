Il gruppo di Pescara realizzerà campagne di informazioni in tutti gli Stati membri

(LaPresse) – La Pomilio Bloom si è aggiudicata il bando della direzione generale della Commissione Europea da 200 milioni di euro in quattro anni. L’agenzia si occuperà della progettazione e realizzazione di campagne e comunicazione multilingue in tutti gli Stati membri dell’Ue, in particolare oggetto delle campagne saranno le politiche, i programmi e le attività dell’Unione Europea sotto la responsabilità delle istituzioni e degli organi partecipanti, con particolare enfasi sulle sue priorità politiche. “È un progetto dalle proporzioni gigantesche – commenta Franco Pomilio, presidente dell’agenzia -, rivolto in prima battuta al mercato di oltre 500 milioni di cittadini che oramai conosciamo in maniera approfondita. Il prossimo obiettivo è quello di allargarci a nuove partnership con centri media che siano in grado di offrire coperture internazionali per poterci supportare nelle campagne che ci vedono all’opera nei diversi continenti”.

Il Gruppo di Pescara si sta occupando anche della realizzazione e gestione degli eventi all’Expo di Dubai per conto dell’Unione Europea, e tale incarico rientra nell’ambito di un contratto quadro da 20 milioni di euro complessivi. Nei mesi scorsi inoltre ha acquisito nuovi contratti per oltre 130 milioni complessivi che si svilupperanno nel corso dei prossimi anni. “Abbiamo lavorato molto intensamente su ricerca e sviluppo – spiega sempre Franco Pomilio -, mettendo a punto nuovi brevetti che hanno impattato in maniera sensibile sui margini aziendali, come dimostrano anche le classifiche pubblicate dal Sole 24 Ore e dal Financial Times, che ci inseriscono nuovamente tra le aziende ‘leader della crescita’.