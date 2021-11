La protesta contro il ddl Concorrenza: "Si avvantaggiano le multinazionali"

Sciopero generale dei taxi dalle 8 alle 22 di mercoledì 24 novembre. In più, a Roma, è previsto un corteo al quale prenderanno parte i tassisti provenienti da tutta Italia: si partirà alle 11.30 da piazza della Repubblica per arrivare a piazza Madonna di Loreto. I motivi della protesta – consultabili inquadrando il Qr-Code esposto sui taxi e su uno striscione esposto nel parcheggio di Roma Termini – sono la richiesta del ritiro dell’articolo 8 del ddl Concorrenza, con il quale – denuncia la categoria – si avvantaggiano le multinazionali.

Sindacato: “Ddl concorrenza favorisce ancora multinazionali”

“Trasformare un servizio pubblico in privato – spiega Berruti – significa togliere agli utenti garanzie fondamentali: tariffe fisse, un servizio h24 e, soprattutto, la sicurezza di affidarsi a personale iscritto ad un albo professionale e, quindi, ‘sicuro’ anche sotto il profilo penale. Liberalizzare il servizio permetterebbe a chiunque con un’auto di improvvisarsi tassista, con pesanti ricadute sulla qualità del servizio e sulla sicurezza degli utenti”, prosegue Berruti che spiega come la scelta di utilizzare un Qr-Code “esposto sui taxi ma anche su uno striscione al posteggio alla stazione Termini” sia stata dettata dall’esigenza di poter “spiegare le ragioni della protesta, che sono comunque articolate”. In questo modo, invece, “basterà inquadrare il Qr-Code per conoscere le ragioni dei tassisti”.

