Salvatore Rossi, presidente di TIM

Lo afferma il deputato di LeU Stefano Fassina: "Governo riferisca in Parlamento"

Il fondo americano Kkr mette nel mirino Tim. È quanto riporta il Corriere della Sera che parla di un cda convocato oggi, dopo la manifestazione d’interesse da parte del fondo nel gruppo Tim. Nelle scorse ore, come scrive il Corriere, sul tavolo del presidente del gruppo telefonico, Salvatore Rossi, è arrivata una manifestazione di interesse dal fondo Usa, già azionista di FiberCop, la società in cui Tim ha spostato l’ultimo miglio della rete telefonica, per l’intero gruppo. Rossi ha convocato per oggi un consiglio per comunicare la proposta, che arriva mentre imperversa la bufera sul gruppo telefonico, con il primo azionista, la media company francese Vivendi, che si è messo in movimento per cambiare l’assetto di vertice.

Vivandi

Vivendi “è un investitore a lungo termine in Telecom e lo è stato fin dall’inizio”. Lo afferma un portavoce della società. Si ribadisce “il suo desiderio e la sua volontà di lavorare al fianco delle autorità italiane e delle istituzioni pubbliche per il successo a lungo termine di Tim”. “Vivendi nega con forza di aver avuto discussioni con qualsiasi Fondo, e più specificamente, con Cvc”, per la possibilità di un’offerta pubblica di acquisto da contrapporre all’offerta di Kkr. Lo fa sapere un portavoce del gruppo, prima azionista in Tim con il 23,75% delle azioni.

LeU: “Urgente che governo riferisca in Parlamento”

“È urgente che il Governo riferisca in Parlamento sul futuro di Tim, Fibercop, Tim Sparkle. É in gioco un tassello decisivo per l’interesse nazionale, per la transizione digitale, per la sicurezza della nazione, non soltanto una grande impresa e 40.000 lavoratrici e lavoratori. In Tim, lo Stato, tramite CDP, è il secondo più grande azionista con il 10% del capitale. Sempre attraverso CDP, lo Stato ha il 60% di Openfiber. Qual è la strategia del Governo Draghi per le tlc e gli asset del digitale? Fa finta di lasciar fare al ‘mercato’ e si schiera di fatto a fianco del più forte, lascia il nucleo più importante delle tlc in mano straniere, oppure esercita il Golden power? Il Parlamento non può rimanere a guardare la partita tra Vivendi, Kkr, gli altri fondi di investimento e qualche azionista italiano a rimorchio. È surreale che, per la competitività italiana, attacchiamo le concessioni per le spiagge e ignoriamo le scorribande su Tim”. Lo afferma il deputato di LeU Stefano Fassina.

