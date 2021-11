Il flash mob in Piazza San Silvestro

(LaPresse) Una trentina di lavoratori della Whirpool di Napoli hanno organizzato un flash mob in piazza San Silvestro a Roma per richiamare l’attenzione del governo e dei parlamentari sulla vertenza. “Vogliamo lavorare a Napoli, basta slogan”, urlano i dipendenti in attesa martedì sera di incontrare il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, al termine del tavolo tra sindacati e governo a Palazzo Chigi sulle pensioni. Venerdì 19 novembre è stato convocato al Ministero dello Sviluppo Economico un tavolo nel tentativo di risolvere la crisi aziendale.

I 320 operai dello stabilimento di Napoli, in lotta da anni per conservare il proprio posto di lavoro, hanno ricevuto le lettere di licenziamento da parte della multinazionale i primi giorni di novembre.

