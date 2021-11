L'edizione 2021 ha raddoppiato le vendite rispetto all'anno precedente ma ci sono state difficoltà di approvvigionamento

Vendite record per il Singles’ Day di Alibaba a 540,3 miliardi di yuan (84,5 miliardi di dollari), offrendo alla più grande azienda di e-commerce della Cina una spinta necessaria dopo un anno caratterizzato da una forte stretta governativa. Le vendite al termine della giornata dell’11 novembre hanno eclissato i 498,2 miliardi di yuan ufficiali del 2020. Dal suo debutto nel 2009, il Singles’ Day è arrivato a superare le vendite del Black Friday e del Cyber Monday degli Stati Uniti sia per intensità che per dimensioni. Alibaba ha trasformato l’evento in una parte importante della sua vetrina commerciale e, con enormi sconti per incoraggiare il consumo e apparizioni di celebrità come Taylor Swift.

L’edizione del 2021 ha approssimativamente raddoppiato le vendite rispetto all’anno precedente, poiché Alibaba ha aggiunto diversi giorni e servizi aggiuntivi al conteggio. Ma i festeggiamenti, questa volta, sono stati più discreti, con Alibaba che ha cercato di spostare l’attenzione dalla crescita delle vendite ai suoi sforzi nella sostenibilità e nella filantropia – pilastri chiave della spinta del presidente Xi Jinping a raggiungere la “prosperità comune”.

