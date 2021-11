La leader della Fiom-Cgil Re David in piazza a Roma: "Scandaloso il silenzio del governo"

(LaPresse) I lavoratori del settore dell’acciaio si sono dati appuntamento a Roma per una manifestazione che chiede chiarezza e investimenti nel settore. “Trovo che il silenzio del governo sia veramente scandaloso. L’ingresso di Invitalia significa salvare questa azienda (ex Ilva, ndr), ma anche mettere un indirizzo di politica industriale. Allo stato attuale c’è il silenzio più assoluto“, ha detto la segretaria della Fiom-Cgil, Francesca Re David, a margine della manifestazione dei lavoratori del settore acciaio a Roma.

Uilm: “Governo dia risposta a 30mila lavoratori”

“Noi vogliamo sapere cosa vogliono fare. Non possiamo avere lavoratori in cassa integrazione, che li paga lo Stato, a quattro soldi. Lavoratori del sistema delle imprese che non vengono pagati. E loro continuano a girarci intorno. Ma quando si assumeranno la responsabilità di dare una risposta a un gruppo industriale che mette insieme 30mila lavoratori? E poi stiamo ancora aspettando il piano siderurgico”, ha aggiunto Rocco Palombella, segretario generale della Uilm. “Se ci presenteranno delle slide dove c’è scritto ammortizzatori sociali ed esuberi zero nel 2027 noi le stracceremo. Non è possibile dare a questa gente queste risposte. Noi chiediamo un fondo sociale per la decarbonizzazione”, ha invece dichiarato Roberto Benaglia, segretario della Fim-Cisl.

