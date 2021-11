Foto di archivio

Introdotto ad agosto, prevede un rimborso del 100%: ci si deve però prenotare presso la struttura scelta, che poi richiede il bonus allo Stato

Un giro d’affari superiore ai 200 milioni di euro generato da 260mila turisti e dai loro 500mila pernottamenti. A stimare le dimensioni del flusso economico aggiuntivo garantito dal Bonus Terme è una indagine di CNA Turismo e Commercio. Le regioni maggiormente favorite dal provvedimento saranno Campania, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto, Lazio, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Sicilia e Calabria.

Introdotto ad agosto dal Decreto Covid, il Bonus Terme consiste in uno sconto fino al 100% sul prezzo di acquisto dei servizi termali prescelti (per un importo massimo di 200 euro) che potrà essere chiesto dai cittadini a partire da oggi rivolgendosi direttamente agli stabilimenti termali che si sono accreditati sulla piattaforma del ministro dello Sviluppo economico e di Invitalia aperta da giovedì 28 ottobre.

Piattaforma in tilt

“Le richieste pervenute alle Terme per ottenere il Bonus sono elevatissime a fronte di circa 250.000 Bonus disponibili. C’è stato un enorme afflusso di domande con circa 2.000 operatori delle Terme destinati al caricamento delle richieste. Purtroppo, ci sono stati dei seri problemi tecnici per quanto riguarda il sito Invitalia che ha comunicato che martedì, dalle ore 12, potranno essere regolarmente caricate le istanze dei Cittadini da parte delle strutture termali. Si ricorda che è possibile fare richiesta, preferibilmente online, esclusivamente presso le terme le quali, a loro volta, trasmettono l’istanza online ad Invitalia per conto del cittadino. E’ possibile prenotare il Bonus presso una ed una sola struttura termale altrimenti si rischia solo di diminuire la possibilità di utilizzo. La fortissima richiesta di cure, prevenzione, riabilitazione e benessere – in questo periodo fondamentale anche per il post Covid- dimostra la validità della Misura adottata dal MISE e l’attenzione degli italiani verso la Salute. Il Turismo del benessere deve essere uno dei pilastri fondamentali del nuovo turismo italiano perché aiuta nella destagionalizzazione e crea ricchezza in aree interne del Paese. Proprio per tale ragione, la Misura sta già avendo un elevatissimo effetto moltiplicatore a vantaggio dei Territori ed è pertanto auspicabile possa essere rapidamente rifinanziata”. Così in una nota Federterme Confindustria

