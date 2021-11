L'imprenditore aveva lanciato un sondaggio sul social: potrebbe incassare circa 20,8 miliardi di dollari

Elon Musk venderà il 10% delle azioni di Tesla. A deciderlo è Twitter, dopo che l’uomo più ricco del mondo aveva lanciato sabato un sondaggio rivolto ai 62 milioni di utenti che lo seguono sul social network. “Ultimamente si parla molto di guadagni non realizzati come mezzo di elusione fiscale, quindi propongo di vendere il 10% delle mie azioni Tesla. Sei d’accordo?”, ha chiesto Musk dando 24 ore di tempo per rispondere. Il 58% ha detto sì, senza suscitare alcuna ulteriore indicazione di ‘Lorde Edge’, il nome del suo account, che comunque ha twittato: “Ero pronto ad accettare qualsiasi risultato”, sottolineando che “non percepisco nessuno stipendio o bonus. Ho solo azioni. Di conseguenza, l’unico modo che ho per pagare le tasse è vendere azioni”.

A commentare invece sono i mercati. Il titolo – che in quest’anno è cresciuto di circa il 70% – è crollato nel premercato e ha perso fino al 7 percento in apertura a Wall Street. Musk possiede circa il 17% di Tesla: se ne cedesse il 10% incasserebbe circa 20,8 miliardi di dollari. Per alcuni analisti, l’imprenditore avrebbe tutto l’interesse a compiere ora questa operazione e mettersi in regola con il fisco. Negli Stati Uniti è in corso il dibattito su una proposta dei Democratici per ‘finanziare’ le riforme targate Biden, che prevede di tassare i mille contribuenti più ricchi per finanziare le misure su clima e politiche sociali. “Che l’uomo più ricco del mondo debba o non debba pagare le tasse non dovrebbe dipendere dai risultati di un sondaggio su Twitter. E’ arrivato il momento di lanciare una tassa sui redditi dei miliardari”, ha twittato il senatore democratico dell’Oregon Ron Wyden.

Secondo altri, Musk avrebbe venduto ugualmente. Come ricorda CNBC, la ricchezza dell’imprenditore 50enne – che come dice lui stesso non percepisce bonus o stipendi – dipende dai premi in azioni e dai guadagni in Borsa. Le sue opzioni scadono ad agosto del prossimo anno il che significa che per esercitarle Musk dovrebbe pagare l’imposta sul reddito sul guadagno. Calcoli alla mano, il totale delle tasse sulle sue opzioni, al prezzo attuale, sarebbe di 15 miliardi di dollari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata