Lo riferisce Il Giornale d'Italia che ha raccolto i rumors su questi dossier che sarebbero sul tavolo del presidente dell'organizzazione Bonomi

Ci sarebbero due importanti dossier sul tavolo del presidente di Confindustria, Bonomi. Secondo i rumors raccolti da Il Giornale d’Italia, l’organizzazione starebbe pensando di acquisire tutte le quote di minoranza detenute dalle associazioni territoriali per rafforzare la presa sul Gruppo Sole 24 Ore, di cui è già principale azionista. Inoltre ci sarebbe allo studio anche la possibile vendita della sede centrale di Viale dell’Astronomia a Roma e il trasferimento in una sede più di rappresentanza nel cuore della Capitale.

Confindustria è attualmente il principale azionista del Gruppo Sole 24, con una quota di maggioranza del 61,8% dopo l’acquisizione effettuata ad inizio giugno 2021 di n. 154.200 azioni di categoria speciale da Sicindustria, che è integralmente uscita dal capitale del quotidiano. Questo, successivamente alla svalutazione effettuata nel bilancio 2020 per 71 milioni di euro al fine di riallineare il valore de Il Sole24ore a quello di mercato. E sarebbe proprio questo – riferisce il Giornale d’Italia – un primo step per acquisire tutte le quote di minoranza detenute dalle associazioni territoriali (225 in totale), che complessivamente rappresenterebbero una quota di circa il 7-8%.

L’obiettivo potrebbe essere quello di rafforzare la presa e il controllo sul quotidiano, con la possibilità di avere la maggioranza dei voti anche in sede di Assemblea straordinaria e poter decidere in caso di operazioni “strategiche”. Inoltre – aggiunge Il Giornale d’Italia – in sede di rinnovo del Consiglio del Gruppo 24 Ore previsto per Aprile 2022, le decisioni rimarrebbero nelle mani di viale dell’Astronomia, senza la necessità di confronti preventivi con le varie unità territoriali.

Per quanto riguarda il secondo dossier, la vendita cioè della sede centrale di Viale dell’Astronomia a Roma, la decisione sarebbe motivata dal fatto che è troppo grande e troppo decentrata rispetto alle attuali necessità dell’Associazione, che si trasferirebbe poi in una sede più di rappresentanza al centro di Roma. Un affare da 0ltre 100 milioni di euro e non dovrebbe generare minusvalenze causate dalla pandemia da Covid essendo l’immobile già stato svalutato nel bilancio 2020 per 24 milioni di euro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata