La multi-servizi di Alba al 1° posto per FT tra le realtà italiane che si occupano di servizi energico-ambientali

(LaPresse) La sostenibilità come tema globale che interessa il singolo individuo. E’ questa l’idea che guida PierPaolo Carini amministratore delegato di Egea, multi-servizi di Alba, al primo posto per il Financial Times tra le realtà italiane che si occupano di servizi energico-ambientali. All’evento ‘Insieme per la Sostenibilità’ al Teatro Sociale, Carini spiega la propria visione della sostenibilità fatta di rispetto dell’ambiente e gestione dell’energia necessaria. Presenti per l’occasione Guido Saracco, Rettore Politecnico Torino e presidente del Comitato Scientifico di Egea, Mario Tozzi, primo ricercatore Cnr e divulgatore scientifico e Giuseppe Tipaldo, sociologo e docente universitario.

