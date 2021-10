Il presidente di Confindustria a margine del 36simo convegno dei giovani imprenditori a Napoli

(LaPresse) – “Ci sono varie riflessioni sulle pensioni, a noi quota 100 non è mai piaciuta perché pensavamo che non avrebbe mai raggiunto i fini che si prefiggeva. E’ costata tanto e non ha raggiuto gli obiettivi. C’è un tema di lavori usuranti su cui lavorare riaggiornando le tabelle con le esigenze dell’organizzazione del lavoro moderna, lo scalone va evitato ma la soluzione non sono le quote”. Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a margine del 36simo convegno dei giovani imprenditori a Napoli.

