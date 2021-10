Il presidente di Confindustria a margine del 36simo convegno dei giovani imprenditori a Napoli

(LaPresse) – “Credo che il presidente Stirpe ha ribadito il pensiero di Confindustria, sono 14 mesi che proponiamo un grande patto per l’Italia ma i patti si firmano tra più persone”. Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, risponde a margine del 36simo convegno dei giovani imprenditori a Napoli a un cronista che gli chiedeva se il vicepresidente Maurizio Stirpe, dicendo ieri che una parte del sindacato non ha accolto la proposta di un patto sociale. “Stiamo rilevando che c’è una parte del Paese che ha voglia e ha capito cosa vuole il Paese, registriamo che altre componenti forse sono più restie. Quello che è successo venerdì scorso con il green pass ha segnato qualcosa di importante: la stragrande maggioranza vuole un paese non conflittuale, che vuole ripartire” ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata