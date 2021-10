Il ceo ha parlato a margine della firma di un protocollo d'intesa con le associazioni dei consumatori

(LaPresse) “Ho avuto l’opportunità di lavorare in quattro continenti e una cosa che ho imparato è la particolare importanza delle partnership. Per questo sono molto felice di lavorare con le Associazioni dei consumatori. E’ fondamentale, infatti, in questa fase di rapidi cambiamenti, dibattere e trovare le soluzioni migliori per i clienti, siano essi individui, famiglie o aziende, e anche per il nostro Paese”. Lo ha detto Jeffrey Hedberg, Ceo di WindTre a margine della firma di un protocollo d’intesa con le associazioni dei consumatori. “WINDTRE ha investito 6 miliardi di euro in cinque anni proprio per modernizzare il network e fornire servizi sempre più efficienti ed evoluti. Ma la grande sfida, soprattutto in questo momento, è quella di conciliare il processo di innovazione con le necessità dei clienti, ascoltandoli e imparando da loro. Per questo, la relazione con le Associazioni è per noi un elemento essenziale”.

