Sì a una tassa minima del 15% da imporre alle multinazionali da parte di 136 su 140 Paesi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico

Un risultato “storico” lo definiscono i governi di Ue e Usa. E’ quello raggiunto a livello globale su una tassa minima del 15% da imporre alle multinazionali, la cosiddetta minimum tax. Ad annunciare con un tweet la svolta è stato il segretario generale dell’Ocse Mathias Cormann: “136 dei 140 membri dell’OCSE/G20 Inclusive Framework aderiscono all’accordo per riformare il nostro sistema fiscale internazionale, per renderlo più equo e funzionare meglio in un’economia mondiale digitalizzata e globalizzata”, scrive.

Von Der Leyen: “Momento storico”

E immediate sono le reazioni entusiaste delle istituzioni europee e dell’amministrazione Usa. “Accolgo con favore l’accordo odierno sulla riforma fiscale globale. Questo è un momento storico. È un importante passo avanti per rendere più equo il nostro sistema fiscale globale. La Commissione europea ha sostenuto con forza questo sforzo internazionale” – dice la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. “Vorrei ringraziare il Commissario Paolo Gentiloni ei suoi servizi per il loro instancabile lavoro al riguardo. Perché chiedere alle grandi aziende di pagare il giusto tributo non è solo una questione di finanza pubblica. È soprattutto una questione di equità di fondo. Vogliamo una società in cui ci sia un insieme di regole per tutti”, ha aggiunto.

Diretto artefice di questo successo è Paolo Gentiloni che non nasconde la soddisfazione. E anche lui su twitter commenta. “Storico accordo internazionale sulla riforma fiscale globale con i paesi dell’Ue uniti nel loro sostegno! L’equità dopo la pandemia. Il multilateralismo è tornato.”

Evviva! Raggiunto l’accordo per la tassazione minima e per redistribuire i proventi delle tasse dove le multinazionali fanno profitti e non dove stabiliscono le loro sedi. Orgoglioso del sostegno dei paesi Ue. #GlobalTaxRefotm — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) October 8, 2021

L’accordo è accolto con favore anche dall’altra parte dell’Oceano. Sottolinea il segretario Usa al Tesoro Janet Yellen: “L’accordo odierno rappresenta un traguardo irripetibile per la diplomazia economica, è una vittoria per le famiglie americane, che beneficeranno dei ricavi che questo accordo raccoglie per pagare le infrastrutture, l’assistenza all’infanzia e l’energia pulita; è una vittoria per le imprese americane, che non dovranno più competere su un campo di gioco internazionale inclinato contro di loro; è una vittoria per la comunità imprenditoriale internazionale, che godrà di un ambiente più stabile e certo, con meno controversie fiscali e commerciali; ed è una vittoria per i membri del Congresso che hanno elaborato le proprie proposte di riforma fiscale internazionale. Questo accordo apre la strada al Congresso per mettere in atto quelle proposte e spero che lo facciano rapidamente attraverso il processo di riconciliazione”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata