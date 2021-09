Nobis (Fim Cisl): "ci sono ingredienti per fare un buon prodotto, ma non conosciamo il percorso"

(LaPresse) “Il presidente Monti ci ha informato che oltre alle 5 aziende che già avevano dato disponibilità ad aderire” al consorzio “altre due hanno manifestato interesse perché l’investimento a partire dal Pnrr sta solleticando molti. Aspettiamo le azioni”, dice la segretaria di Fiom Cgil al termine dell’incontro al Mise su Whirlpool. “Da qui al 15 ottobre avremo 4 incontri.Serve che il governo si muova su fatti concreti e che Whirlpool smetta di ricattarci”, ha conlcuso. Per Massimiliano Nobis (Fim Cisl): “ci sono ingredienti per fare un buon prodotto, ma non conosciamo il percorso per arrivare al prodotto” – ha spiegato – “abbiamo chiesto di sapere il piano idustriale, i tempi e come entreranno le nuove aziende. Dal 16 ottobre Whirlpool potrebbe licenziare i lavoratori, oggi non abbiamo sentito” dall’azienda “la disponibilità a non inviare le lettere”.

