Così il segretario nazionale Uilm Gianluca Ficco, al termine dell'incontro sulla Whirlpool al Mise

(LaPresse) “Finalmente oggi per i lavoratori di Napoli c’è una speranza concreta”. Lo ha detto il segretario nazionale Uilm Gianluca Ficco, al termine dell’incontro sulla Whirlpool al Ministero dello Sviluppo Economico, aggiungendo però che “Prima di dare il nostro apprezzamento dobbiamo conoscere gli imprenditori. Vogliamo industriali che abbiano capacitò e capitali, non creati ad hoc” . Ficco ha poi espresso apprezzamento per il ministro Giorgetti e la viceministra Todde perché “hanno saputo imporre la sospensione della procedura di consultazione per consentire di proseguire le trattative”.

