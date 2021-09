Il presidio in occasione del tavolo tecnico sul futuro dell'impianto partenopeo

(LaPresse) Gli operai dello stabilimento Whirlpool di Napoli partono alla volta di Roma, a bordo di quattro autobus, per organizzare un presidio presso la sede del Ministero per lo Sviluppo economico in occasione del tavolo tecnico sul futuro dell’impianto partenopeo. “Siamo l’Italia che resiste all’arroganza delle multinazionali e non ci fermeremo fino a quando non sarà ritirato il provvedimento di licenziamento e non sarà trovata una soluzione concreta per salvare questo stabilimento. Lottiamo per le nostre famiglie e per tutti gli operai che si trovano nelle nostre stesse condizioni”. Queste le parole dei lavoratori della multinazionale statunitense.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata