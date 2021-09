Il leader pentastellato a Milano: "Il M5s ha grande merito per questa ripartenza"

(LaPresse) “Questa è la ripartenza dell’Italia e delle nostre aziende, del Made in Italy e della nostra creatività e della laboriosità italiana. Il M5S ha un grande merito in questa ripartenza. Non solo per come abbiamo gestito la pandemia, ma anche per la tenuta sociale ed economica che abbiamo assicurato con tutti gli interventi possibili e anche con i 200 miliardi che abbiamo portato in Italia che ci fanno ben sperare anche per i futuro”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, a margine della visita al Salone del Mobile, in corso fino a domani alla Fiera di Rho, in compagnia della candidata sindaca di Milano, Layla Pavone. “Qui si tocca con mano: bonus mobili, superbonus edilizia al 110% e la cessione dei crediti fiscali. Misure che fanno crescere la nostra economia e le nostre aziende e che sono un volano per le nostre aziende”, ha aggiunto.

